Роберто МАРТИНЕС: «Мы должны учиться контролировать игру»

Наставник сборной Бельгии – о фиаско в плей-офф Лиги наций

  • 11.10.2021 17:59
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Роберто МАРТИНЕС: «Мы должны учиться контролировать игру»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче за третье место Лиги наций.

«Первый тайм полуфинального матча с Францией продемонстрировал всю ту работу, которую игроки проделали за три последних года. Если сравнить с матчем против французов из 2018 года, то разница будет очень большая. Сейчас мы должны учиться контролировать игру как в защите, так и в нападении. Игра в финальном турнире Лиги наций поможет нам добиться поставленных на следующий год целей», - сказал Мартинес.

Источник — УЕФА

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