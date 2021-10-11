Роберто МАРТИНЕС: «Мы должны учиться контролировать игру»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче за третье место Лиги наций.

«Первый тайм полуфинального матча с Францией продемонстрировал всю ту работу, которую игроки проделали за три последних года. Если сравнить с матчем против французов из 2018 года, то разница будет очень большая. Сейчас мы должны учиться контролировать игру как в защите, так и в нападении. Игра в финальном турнире Лиги наций поможет нам добиться поставленных на следующий год целей», - сказал Мартинес.