Артем БОНДАРЕНКО: «Не ожидаем легких 3 очка в матче с Фарерами»

Хавбек сборной Украины U-21 – о предстоящем поединке

  • 11.10.2021 16:49
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  • 1 комментарий
Артем БОНДАРЕНКО: «Не ожидаем легких 3 очка в матче с Фарерами»
© УАФ. Артем Бондаренко (слева)

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко на пресс-конференции поделился ожиданиями от отборочного поединка Евро-2023 U-21 против команды Фарерских островов.

«Фарерские острова – непростая команда. Мы точно не ожидаем легкой игры и легких 3 очка. Настрой у команды достаточно боевой, после Франции хотим реабилитироваться – добыть 3 очка и показать хорошую игру. Думаю, завтра придут некоторые болельщики и нас поддержат», - сказал Бондаренко.

Матч Украина U-21 – Фареры U-21 состоится 12 октября в Запорожье. Начало в 18:00 по Киеву.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 11.10.2021 17:01
    -1
    «Фарерські острови – непроста команда. Ми точно не очікуємо легкої гри... - до чого Ротань довів команду?... при Петракові таких шмарклів не було!
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