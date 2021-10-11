Артем БОНДАРЕНКО: «Не ожидаем легких 3 очка в матче с Фарерами»

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко на пресс-конференции поделился ожиданиями от отборочного поединка Евро-2023 U-21 против команды Фарерских островов.

«Фарерские острова – непростая команда. Мы точно не ожидаем легкой игры и легких 3 очка. Настрой у команды достаточно боевой, после Франции хотим реабилитироваться – добыть 3 очка и показать хорошую игру. Думаю, завтра придут некоторые болельщики и нас поддержат», - сказал Бондаренко.

Матч Украина U-21 – Фареры U-21 состоится 12 октября в Запорожье. Начало в 18:00 по Киеву.