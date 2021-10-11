Руслан РОТАНЬ: «Наши ребята более талантливы, чем французы»

Наставник сборной Украины U-21 провел пресс-конференцию

  • 11.10.2021 17:07
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  • 4 комментария
Руслан РОТАНЬ: «Наши ребята более талантливы, чем французы»
© УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов накануне отборочного поединка Евро-2023 U-21 против команды Фарерских островов.

«Фарерские острова – достаточно неуступчивая команда, у которой присутствует скандинавский стиль. Ее игроки хорошо ведут борьбу, держат хороший темп и хорошо перестраиваются в линиях. Да, они играют преимущественно от обороны, но пока счет остается 0:0 с ними играть достаточно сложно и тяжело. Игроки сборной Фарер также очень опасны при стандартных положениях, которые нам необходимо будет исключить. 

Сейчас слабых команд нет. Мы еще зимой знали, что Фареры обыгрывали и Россию, и Израиль. Просто так они очки не отдают. Вы знаете, что они со сборной Франции сыграли вничью, с Македонией они сыграли вничью, обыграли армян. Это достаточно крепкая команда, с которой надо будет приложить максимум усилий. Если наша команда не будет полностью сконцентрированной, то мы будем иметь большие проблемы.

Что касается нашего состава, то у нас все, слава Богу, здоровы, все хотят реабилитироваться после неудачной игры. Но у нас была красная карточка, и Таловеров теперь игру пропустит. 

Мы сейчас находимся не в той ситуации, когда у нас все плохо. Да, мы проиграли Франции, но, в целом, ситуация у команды неплохая. Две игры с французами нас, скажем так, немного угнетают. Еще во Франции сразу после матча я сказал своим ребятам, что их соперники не были их намного лучше и сильнее. В сборной Франции сразу 12 человек выступают за команды уровня Лиги чемпионов, и не просто там находятся, а играют. Они пребывают в хорошем тонусе, могут добавить в темпе. У нас сейчас нет исполнителей такого уровня. Но я уверен, что наши ребята более талантливы, чем французы. Когда они начнут играть в своих клубах, будут играть в еврокубках, то, поверьте, эта команда сможет добиться многого», - сказал Ротань.

Матч Украина U-21 – Фареры U-21 состоится 12 октября в Запорожье. Начало в 18:00 по Киеву. В предыдущем туре подопечные Ротаня проиграли французам со счетом 0:5.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Disiny7
    Disiny7, 11.10.2021 17:14
    +8
    Он дурак или идиот не могу понять?
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 11.10.2021 17:12
    +5
    "У нас сейчас нет исполнителей такого уровня." - эту фразу в разных вариация слышу с середины 1990-х годов. Нет уровня, не исполнительного мастерства, нет техники, нет чемпионата, нет конкуренции Это смешно слышать одни и те же объяснения 25 лет.
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    keegan
    online
    keegan, 11.10.2021 17:40
    +3
    Сколько можно терпеть это недорозумение Уйди сам,будь мужиком
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    Fragma1
    Fragma1, 11.10.2021 17:31
    0
    Более багатые?
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