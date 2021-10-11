Ляказетт не останется в Арсенале

30-летний французский форвард Александр Ляказетт покинет лондонский «Арсенал» будущей зимой. Английский клуб не собирается продлевать контракт с футболистом, который истекает будущим летом.

Ранее сообщалось, что Ляказеттом интересуется миланский «Интер».

Ляказетт защищает цвета «канониров» с лета 2017 года после перехода из «Лиона» за €53 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «Арсенал» 4 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €22 миллиона.