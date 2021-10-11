Ляказетт не останется в Арсенале

Французский форвард покинет лондонский клуб зимой

  • 11.10.2021 16:36
  • 281 просмотр
  • 1 комментарий
Ляказетт не останется в Арсенале
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний французский форвард Александр Ляказетт покинет лондонский «Арсенал» будущей зимой. Английский клуб не собирается продлевать контракт с футболистом, который истекает будущим летом.

Ранее сообщалось, что Ляказеттом интересуется миланский «Интер».

Ляказетт защищает цвета «канониров» с лета 2017 года после перехода из «Лиона» за €53 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «Арсенал» 4 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €22 миллиона.

Источник — Football London

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Kovall
    online
    Kovall, 11.10.2021 17:42
    0
    В Емірати до Реброва)
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