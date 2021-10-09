Интер нашел замену Санчесу

Миланский «Интер» нашел замену 32-летнему чилийскому форварду Алексису Санчесу, от которого клуб намерен избавиться в январе.
«Интер» намерен подписать 30-летнего нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта.
Ляказетт защищает цвета «канониров» с лета 2017 года после перехода из «Лиона» за €53 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «Арсенал» 4 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €22 миллиона.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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