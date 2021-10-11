Александр ДЕНИСОВ: «Петраков шел на большие риски в матче с Финляндией»

Известный журналист – о первой победе сборной Украины в отборе к ЧМ-2022

  • 11.10.2021 16:28
  • 2674 просмотра
  • 4 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Петраков шел на большие риски в матче с Финляндией»
© УАФ

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов поделился своими впечатлениями о матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Финляндии и Украины, в котором наша команда одержала победу 2:1.

«Поздравляю всех с победой сборной Украины. Мы все этого ждали. Если вспоминать первую игру в Киеве, которая состоялась в марте, когда Шевченко и его помощники решили сыграть против финнов в три защитника, тогда для нас все завершилось не так удачно. Вчера тоже было три защитника, тоже была тяжелая игра, но все-таки победили и добыли первые три очка.

Петраков шел на большие риски в матче с Финляндией. Если б проиграл – вспомнили бы все. Сейчас победил – все аплодируют и хвалят. Этот матч начинался очень непросто. По воротам мы били не меньше чем финны, но показатель XG у финнов выше. Финны очень активно шли в прессинг, они не делали этого в предыдущих матчах. Они хотели сыграть первым номером и проиграли.

Сборная Украины очень хорошо пользовалась потерями мяча сборной Финляндии, особенно в первом тайме. Андрей Ярмоленко удивляет нас в 2021 году. Если вспомнить Евро, где он тянул сборную Украины, и вот сейчас этот гол. Опасность у ворот сборной Украины возникала после стандартов», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 11.10.2021 17:05 (изменен)
    +9
    "Если б проиграл – вспомнили бы все." Мне вот интересно есть ли минимальная совесть у лакеев Суркиса и Ахметова (Франкова, Цыганыка, Денисова)?
    -
    Петраков тренирует сборную 14 дней.... что "все" можно вспомнить? Когда они успели найти это "все"?
    -
    Дайте тогда человеку полноценный контракт на 2-3 года (Шевченко, нулевому тренеру без опыта вы же дали тренировать сборную на 5 ! лет). И потом в конце 2 лет - вы можете критиковать, вспоминать "все".
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    AlexDSan
    AlexDSan, 11.10.2021 17:03
    +7
    Так як егоїстично грали останнім часом Малиновський та Зіна, то мабуть ризик був би більшим, ніж без нього, адже денісов на це натякав?
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 16:43
    +4
    если риска невозможно избежать, это не риск.
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 11.10.2021 17:06
    +2
    Тренеру виднее что делать. Пенисов как всегда в своем репертуаре
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