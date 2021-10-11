Пресс-конференция Ротаня в Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 октября в 16:30 пройдет пресс-конференция коуча сборной Украины U-21

  • 11.10.2021 16:30
  • 552 просмотра
  • 2 комментария
Пресс-конференция Ротаня в Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ. Руслан Ротань

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к отборочному поединку Евро-2023 U-21 против команды Фарерских островов.

В понедельник, 11 октября, на «Славутич-Арене» состоится предигровая тренировка, перед которой главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань и игрок Артем Бондаренко ответят на вопросы журналистов (начало – в 16:30).

Поединок квалификации Евро-2023 U-21 между Украиной U-21 и Фарерами U-21 пройдет 12 октября в Запорожье на «Славутич-Арене» (начало – в 18:00).

Пресс-конференция Ротаня в Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 11.10.2021 17:05
    0
    Сколько "металлургов" будет в основе?
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 16:16
    0
    у вас есть чувство что нужно обязательно выигрывать эту встречу?
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