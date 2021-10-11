Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к отборочному поединку Евро-2023 U-21 против команды Фарерских островов.

В понедельник, 11 октября, на «Славутич-Арене» состоится предигровая тренировка, перед которой главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань и игрок Артем Бондаренко ответят на вопросы журналистов (начало – в 16:30).

Поединок квалификации Евро-2023 U-21 между Украиной U-21 и Фарерами U-21 пройдет 12 октября в Запорожье на «Славутич-Арене» (начало – в 18:00).

Пресс-конференция Ротаня в Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция