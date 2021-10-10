Как не облажаться снова? Ротань готовит команду к Фарерским островам

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня начала подготовку к отборочному поединку Евро-2023 U-21 против команды Фарерских островов.

9 октября после обеда молодежная сборная Украины вернулась из Франции после провального матча (0:5). В Запорожье сине-желтые разместились в гостинице «Хортица Палас». После небольшого отдыха команда провела восстановительную тренировку.

10 октября утром был разбор игры против французов, а во второй половине дня состоялось занятие на стадионе «Торпедо».

В понедельник, 11 октября, опять-таки будет теоретическое занятие, а вечером на «Славутич-Арене» состоится предигровая тренировка, перед которой главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ответит на вопросы журналистов (начало – в 16:30).

Поединок Украины U-21 против Фарерских островов U-21 состоится 12 октября на «Славутич-Арене» (начало – в 18:00).