Как не облажаться снова? Ротань готовит команду к Фарерским островам

Поединок Украины U-21 против Фарер U-21 состоится 12 октября в Запорожье

  • 10.10.2021 20:07
  • 161 просмотр
  • 1 комментарий
Как не облажаться снова? Ротань готовит команду к Фарерским островам
© УАФ. Руслан Ротань готовит команду

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня начала подготовку к отборочному поединку Евро-2023 U-21 против команды Фарерских островов.

9 октября после обеда молодежная сборная Украины вернулась из Франции после провального матча (0:5). В Запорожье сине-желтые разместились в гостинице «Хортица Палас». После небольшого отдыха команда провела восстановительную тренировку.

10 октября утром был разбор игры против французов, а во второй половине дня состоялось занятие на стадионе «Торпедо».

В понедельник, 11 октября, опять-таки будет теоретическое занятие, а вечером на «Славутич-Арене» состоится предигровая тренировка, перед которой главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ответит на вопросы журналистов (начало – в 16:30).

Поединок Украины U-21 против Фарерских островов U-21 состоится 12 октября на «Славутич-Арене» (начало – в 18:00).

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 10.10.2021 20:14
    +1
    Надо разбирать работу Ротаня, а не игру с Францией!!!!
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