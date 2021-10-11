Доменико БЕРАРДИ: «Было важно напомнить всем, на что мы способны»

Полузащитник сборной Италии Доменико Берарди прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (2:1) в матче за третье место Лиги наций.

«Хотели поправить дела после поражения от сборной Испании. Намеревались выиграть, это важно для рейтинга, рады, что все так и получилось. У нас команда великолепных игроков. Своей игрой я доволен. Было важно победить и напомнить всем, на что мы способны. У нас это получилось», - сказал Берарди.