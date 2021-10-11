Сергей МИЗИН: «Сборная Украины выиграет у Боснии со счетом 2:0»

На «Арене-Львов» 12 октября национальная сборная Украины в поединке отборочного цикла чемпионата мира будет принимать футболистов Боснии и Герцеговины.

Экс-игрок сборной Украины Сергей Мизин рассказал, кому он отдает предпочтение в завтрашнем противостоянии во Львове.

«Подопечных Александра Петракова устраивает только победа, иначе субботний успех в Хельсинки теряет свою значимость. Хотя в поединке с финнами действия нашей сборной мне очень понравились. Я верю, что завтра все получится, даже назову счет 2:0 в пользу украинцев.

Думаю, что хозяевам поможет склонить чаши весов в свою сторону максимальная самоотдача, командный дух, да и мощнейшая поддержка 12 игрока - болельщиков будет очень кстати. Единственное, чего хочется пожелать нашим ребятам, так это концентрации в обороне. Балканцы часто пользуются длинными верховыми передачами и они довольно опасны в борьбе на «втором этаже», - сказал Мизин.

Напомним, что в активе сборной Украины – восемь очков и она занимает второе место в своей группе. Шесть очков у футболистов Боснии и Герцеговины, но у них на игру меньше.