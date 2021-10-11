Карим БЕНЗЕМА: «Хотелось завоевать какой-нибудь титул в составе сборной»

Форвард сборной Франции – о победе в финале Лиги наций

  • 11.10.2021 14:59
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Карим БЕНЗЕМА: «Хотелось завоевать какой-нибудь титул в составе сборной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал победу над национальной командой Испании (2:1) в финале Лиги наций.

«Это был сказочный вечер как с личной, так и с командной точки зрения. Мне по-настоящему хотелось завоевать какой-нибудь титул в составе сборной Франции. Было нелегко, и мы продемонстрировали силу характера этой команды. Мы никогда не сдаемся.

Это отметина великих команд - ни в коем случае не паниковать и быть терпеливыми. Нам удалось дважды забить. Собираемся извлечь из этого максимум пользы, подготовиться к чемпионату мира, поехать и выиграть его», - сказал Бензема.

Источник — УЕФА

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