Малиновский – в топ-10 самых успешных дриблеров европейского отбора ЧМ-2022

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вошел в топ-10 лучших футболистов европейской квалификации ЧМ-2022 по успешности дриблинга.



Игрок «Аталанты» имеет 81.3% успешных обводок, это шестой результат. Больше 80% имееют всего семь футболистов, которые не менее 10 раз шли в обводку. Абсолютный лидер – 25-летний грек Костас Цимикас (91.2%).



Отметим, что Малиновский сыграл в отборе три полных матча еще при Андрее Шевченко. После прихода Александра Петракова Руслан дважды выходил на замены, а дальше попал в немилость к главному тренеру и не был вызван на октябрьские матчи национальной команды.

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