Малиновский – в топ-10 самых успешных дриблеров европейского отбора ЧМ-2022

Но при этом он не вызван на октябрьские матчи сборной

  • 11.10.2021 14:05
  • 724 просмотра
  • 12 комментариев
Малиновский – в топ-10 самых успешных дриблеров европейского отбора ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вошел в топ-10 лучших футболистов европейской квалификации ЧМ-2022 по успешности дриблинга.
 
Игрок «Аталанты» имеет 81.3% успешных обводок, это шестой результат. Больше 80% имееют всего семь футболистов, которые не менее 10 раз шли в обводку. Абсолютный лидер – 25-летний грек Костас Цимикас (91.2%).
 
Отметим, что Малиновский сыграл в отборе три полных матча еще при Андрее Шевченко. После прихода Александра Петракова Руслан дважды выходил на замены, а дальше попал в немилость к главному тренеру и не был вызван на октябрьские матчи национальной команды.

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Источник — WhoScored.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Cruijff
    online
    Cruijff, 11.10.2021 14:21
    +3
    Йдіть зі своїм Малиновський.
    Ну реально.
    Ці новини до кого адресуються, до головного тренера чи уболівальників?
    Головний тренер своє рішення прийняв. Провокуєте негатив до обох, як до тренера, так і до самого гравця
    Ссылка
    Максим Максимов
    online
    Максим Максимов, 11.10.2021 14:12
    +3
    Думаю для большего срача надо еще пару новостей про Малиновского запостить....
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 14:32
    +1
    это уже называется мозгоёбство. как я грил, даже если Петраков выведет команду на ЧМ, за малину не перестануть скиглыты.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 14:29
    +1
    в теперь покажите в какой топ входит малина по скорости
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 11.10.2021 14:28
    +1
    Маліновський реально любить кружляти хороводи з м'ячем, затримує м'яч і крутиться з ним поки не втратить
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    GELO88
    GELO88, 11.10.2021 14:25
    +1
    Вот жена его крутит очень технично, а он слабак, плохо работает.
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    Микола
    online
    Микола, 11.10.2021 14:25
    +1
    Тема Малиновского уже набила оскому и должна быть закрыта.
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    Микола
    online
    Микола, 11.10.2021 14:23
    +1
    Все последние игры с Малиновским за сборную говорят об обратном. Лентяй. Играл в пол-ноги. Не считал нужным выкладываться по полной. И при этом еще навязывал тренеру свое "видение игры".
    Яйцо курицу решило учить.
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 11.10.2021 14:40
    0
    А грека , що на першому місці , хтось знає?
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 11.10.2021 14:19
    -1
    avtv5555, 11.10.2021 14:14
    А зачем нам техничные игроки. Вот устанет Ярмоленко к 60 мин. будет еще на пределе играть мин 20. а потом есть Булецы. ну а если напартачит на его место можно пятого запасного вратаря Лунина поставить.
    Не к 60 мин,а к 60 годам.
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    icebeer
    online
    icebeer, 11.10.2021 14:18
    -4
    Для дурочка тренера-совка это не показатель.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 11.10.2021 14:14
    -4
    А зачем нам техничные игроки. Вот устанет Ярмоленко к 60 мин. будет еще на пределе играть мин 20. а потом есть Булецы. ну а если напартачит на его место можно пятого запасного вратаря Лунина поставить.
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