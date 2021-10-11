Малиновский – в топ-10 самых успешных дриблеров европейского отбора ЧМ-2022

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вошел в топ-10 лучших футболистов европейской квалификации ЧМ-2022 по успешности дриблинга.
Игрок «Аталанты» имеет 81.3% успешных обводок, это шестой результат. Больше 80% имееют всего семь футболистов, которые не менее 10 раз шли в обводку. Абсолютный лидер – 25-летний грек Костас Цимикас (91.2%).
Отметим, что Малиновский сыграл в отборе три полных матча еще при Андрее Шевченко. После прихода Александра Петракова Руслан дважды выходил на замены, а дальше попал в немилость к главному тренеру и не был вызван на октябрьские матчи национальной команды.
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🤤 Best dribble success rate in UEFA #WCQualifiers (>10 attempts)— WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2021
🇬🇷 Tsimikas - 91.2
🇳🇱 De Jong - 89.5
🇲🇰 Churlinov - 87.5
🏴 Mount - 84.6
🏴 Grealish - 81.8
🇺🇦 Malinovskiy - 81.3
🇷🇺 Golovin - 80
🇳🇴 Odegaard - 78.9
🏴 Foden - 76.9
🇭🇷 Kovacic - 75
Источник — WhoScored.com
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Ну реально.
Ці новини до кого адресуються, до головного тренера чи уболівальників?
Головний тренер своє рішення прийняв. Провокуєте негатив до обох, як до тренера, так і до самого гравця
Яйцо курицу решило учить.
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