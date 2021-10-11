Андрей ПЯТОВ: «О ситуации с Малиновским говорил с Петраковым»

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов высказался о решении тренера сборной не вызывать в национальную команду Руслана Малиновского.

«Ситуацию с Малиновским уже раз пять начинали и заканчивали, мне уже как-то неудобно. Давно надо было забыть. Есть главный тренер, есть его требования, есть его взгляды. Я разговаривал с Петраковым и сказал ему, «Вы главный тренер и вы так решили. У Вас свое видение – все, Вы будете отвечать. Проиграем – получите по полной, выиграем – будете на коне, закроете всем рты». Решает главный тренер. Дружим мы или не дружим – это уже второстепенно. Есть список. Отвечает за это главный тренер. Я думаю, это самое правильное», — сказал Пятов.

Читайте также: Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Всегда готов вернуться в сборную».