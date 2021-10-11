Андрей ПЯТОВ: «О ситуации с Малиновским говорил с Петраковым»

Ветеран сборной Украины высказался о конфликте тренера и игрока

  • 11.10.2021 11:59
  • 3704 просмотра
  • 9 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «О ситуации с Малиновским говорил с Петраковым»
© Instagram. Андрей Пятов

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов высказался о решении тренера сборной не вызывать в национальную команду Руслана Малиновского.

«Ситуацию с Малиновским уже раз пять начинали и заканчивали, мне уже как-то неудобно. Давно надо было забыть. Есть главный тренер, есть его требования, есть его взгляды. Я разговаривал с Петраковым и сказал ему, «Вы главный тренер и вы так решили. У Вас свое видение – все, Вы будете отвечать. Проиграем – получите по полной, выиграем – будете на коне, закроете всем рты». Решает главный тренер. Дружим мы или не дружим – это уже второстепенно. Есть список. Отвечает за это главный тренер. Я думаю, это самое правильное», — сказал Пятов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nordenus
    online
    Nordenus, 11.10.2021 12:21
    +2
    Выводы будем делать после двух игр с боснийцами
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 11.10.2021 12:47 (изменен)
    +1
    Проиграем – получите по полной(С)
    это говорит игрок тренеру?
    серьезно ?
    Андрюша походу насмотрелся на де дзерби и тоже себя вершителем судеб возомнил ?
    Ссылка
    Octopus
    online
    Octopus, 11.10.2021 12:13
    +1
    И тут Остапа понесло опять накануне важной игры, хотя мог бы закончить на втором предложении.
    Ссылка
    Микола
    online
    Микола, 11.10.2021 12:56
    0
    Малиновский сделал все чтобы его попросили из сборной. Теперь все не осуществляет попыток попасть в сборную. Но на своих условиях.Тренер должен пойти на попятную. Не понимает это звезданутое чудо, что в случае победы над боснийцами калитка перед ним захлоплопнется навсегда. Пока тренер Петраков.
    Ссылка
    drekcler1
    online
    drekcler1, 11.10.2021 12:49
    0
    manticora1990, 11.10.2021 12:35
    Я более чем уверена.Что Джеко и компания. в своем домашнем матче обыграют Украину!! А как завтра окончится матч самому Богу только известно!!
    Так Босния обыграет Украину или богу известно?Ты хейтер уже определись
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    CheMP
    online
    CheMP, 11.10.2021 12:47
    0
    Nordenus, 11.10.2021 12:21
    Выводы будем делать после двух игр с боснийцами
    но это из серии "если бы да кабы":мол, "а вот если бы был Малиновский,то тогда...". так не правильно. что есть - то есть,а фантазировать можно до бесконечности. результат - основное
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    Богдан Саженко
    Богдан Саженко, 11.10.2021 12:43
    -1
    маліновський ніхто для збірной.користі від нього дуже мало .Піариться після аталанти .Там він викладається - у збірній ваньку валяє .і грає коли заманеться7Маліновськолму не місце в Збірній -він виявився зправжнім гавнюком ,як людина
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    Богдан Саженко
    Богдан Саженко, 11.10.2021 12:41
    -1
    Хто такий маліновський ?де від нього щось вирішилося?привозив постійно 6як і пятов у воротах?навіщо взагалі пятов повернувся ?сказав що закінчив після Євро. набридають ці ветерани
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 11.10.2021 12:35
    -5
    Я более чем уверена.Что Джеко и компания. в своем домашнем матче обыграют Украину!! А как завтра окончится матч самому Богу только известно!!
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