ПЯТОВ: «Хотел закончить со сборной, но жизнь распорядилась по-другому»

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов оценил свои действия в победном матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии, а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка национальной команды против Боснии и Герцеговины.

«Я не сказал бы, что доволен собой. Было пару моментов, где я неправильно сыграл. Это футбол, я не видел еще людей, которые не делают ошибок. Пару раз я оказывался в полупозиции. Я ждал отскока, было поле мокрое, но мяч не скользил ко мне. Это могло превратиться в ошибки. Для меня была важна победа. Я понимал, что мне выпал шанс. Я хотел закончить со сборной, но жизнь распорядилась по-другому. Я отдавался полностью, понимал, что шансы хорошие у нас и все зависит только от нас. Поэтому переживал за результат. Жена полностью меня поддерживает, она рада, любит, когда я играю.

Мой дебют в сборной был в матче с Узбекистаном. Шевченко, вчера после игры, поздравил меня с сотым матчем. Сегодня на теоретическом занятии, мы уже посмотрели игру сборной Боснии, нюансы атаки, обороны, переходов. Это совсем другая команда, по сравнению с Финляндией. Хотя тактически, расстановкой – они похожи. Качество футболистов Боснии выше. Там люди играют в АПЛ, Серии А. Есть нападающий – Джеко, против «Интера» которого мы тоже играем. Серьезная сборная, мы понимаем, что нам предстоит, мы готовимся. Будем искать свои ключи к тому, чтобы победить. Во Львове особая атмосфера. Особая история: сборная и Львов, поэтому я всех приглашаю. Мы Вас очень любим и ценим. Без Вас мы не сможем победить», — сказал Пятов.

Напомним, что с Финляндией Андрей Пятов провел 100-й матч за сборную Украины.