Андрей Пятов провел 100-й матч за сборную Украины

Поединок с Финляндией оказался 100-м для Андрея Пятова в рядах сборной Украины. Он стал пятым игроком, достигшим этого рубежа, в том числе первым среди голкиперов. 36 раз Пятов защищал ворота национальной дружины в чемпионатах мира, 29 - в чемпионатах Европы, 28 - в товарищеских встречах, 6 - в Лиге наций, 1 - в международном турнире.

Во всех матчах, в отличие от других наших «сотников», Андрей представлял в главной команде страны один клуб - «Шахтер». 33 раза ставил Пятова в состав Михаил Фоменко, 30 - Андрей Шевченко, 13 - Алексей Михайличенко, 12 - Олег Блохин, 4 - Юрий Калитвинцев, 3 - Александр Петраков, по 2 - Мирон Маркевич и Андрей Баль, 1 - Александр Заваров.

Чтобы войти в «Клуб 100» голкиперу горняков понадобилось 14 лет 48 дней, начиная с дебюта, который состоялся 22 августа 2007 года в домашнем товарищеском матче сборной Украины с Узбекистаном (2:1).

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ 1. Анатолий ТИМОЩУК 144 45 28 - 8 63 2. Андрей ШЕВЧЕНКО 111 45 29 - 1 36 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 103 31 27 7 2 36 4. Руслан РОТАНЬ 100 30 16 - 5 49 Андрей ПЯТОВ 100 36 29 6 1 28 6. Олег ГУСЕВ 98 32 21 - 3 42 7. Александр ШОВКОВСКИЙ 92 32 25 - 7 28 8. Евгений КОНОПЛЯНКА 86 19 23 5 2 37 9. Сергей РЕБРОВ 75 28 18 - 4 25 10. Андрей ВОРОНИН 74 21 21 - 2 30

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.