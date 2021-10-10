Андрей Пятов провел 100-й матч за сборную Украины

Поединок с Финляндией оказался 100-м для Андрея Пятова в рядах сборной Украины. Он стал пятым игроком, достигшим этого рубежа, в том числе первым среди голкиперов. 36 раз Пятов защищал ворота национальной дружины в чемпионатах мира, 29 - в чемпионатах Европы, 28 - в товарищеских встречах, 6 - в Лиге наций, 1 - в международном турнире.
Во всех матчах, в отличие от других наших «сотников», Андрей представлял в главной команде страны один клуб - «Шахтер». 33 раза ставил Пятова в состав Михаил Фоменко, 30 - Андрей Шевченко, 13 - Алексей Михайличенко, 12 - Олег Блохин, 4 - Юрий Калитвинцев, 3 - Александр Петраков, по 2 - Мирон Маркевич и Андрей Баль, 1 - Александр Заваров.
Чтобы войти в «Клуб 100» голкиперу горняков понадобилось 14 лет 48 дней, начиная с дебюта, который состоялся 22 августа 2007 года в домашнем товарищеском матче сборной Украины с Узбекистаном (2:1).
Топ-10 гвардейцев сборной Украины
|
|
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
1.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
144
|
45
|
28
|
-
|
8
|
63
|
2.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
111
|
45
|
29
|
-
|
1
|
36
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
103
|
31
|
27
|
7
|
2
|
36
|
4.
|
Руслан РОТАНЬ
|
100
|
30
|
16
|
-
|
5
|
49
|
|
Андрей ПЯТОВ
|
100
|
36
|
29
|
6
|
1
|
28
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
98
|
32
|
21
|
-
|
3
|
42
|
7.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
92
|
32
|
25
|
-
|
7
|
28
|
8.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
86
|
19
|
23
|
5
|
2
|
37
|
9.
|
Сергей РЕБРОВ
|
75
|
28
|
18
|
-
|
4
|
25
|
10.
|
Андрей ВОРОНИН
|
74
|
21
|
21
|
-
|
2
|
30
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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