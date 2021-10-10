Андрей Пятов провел 100-й матч за сборную Украины

37-летний голкипер горняков стал пятым «сотником» нашей национальной дружины

  • 10.10.2021 04:39
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Андрей Пятов провел 100-й матч за сборную Украины
© УАФ. Андрей Пятов

Поединок с Финляндией оказался 100-м для Андрея Пятова в рядах сборной Украины. Он стал пятым игроком, достигшим этого рубежа, в том числе первым среди голкиперов. 36 раз Пятов защищал ворота национальной дружины в чемпионатах мира, 29 - в чемпионатах Европы, 28 - в товарищеских встречах, 6 - в Лиге наций, 1 - в международном турнире.

Во всех матчах, в отличие от других наших «сотников», Андрей представлял в главной команде страны один клуб - «Шахтер». 33 раза ставил Пятова в состав Михаил Фоменко, 30 - Андрей Шевченко, 13 - Алексей Михайличенко, 12 - Олег Блохин, 4 - Юрий Калитвинцев, 3 - Александр Петраков, по 2 - Мирон Маркевич и Андрей Баль, 1 - Александр Заваров.

Чтобы войти в «Клуб 100» голкиперу горняков понадобилось 14 лет 48 дней, начиная с дебюта, который состоялся 22 августа 2007 года в домашнем товарищеском матче сборной Украины с Узбекистаном (2:1).

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

 

 

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

1.

Анатолий ТИМОЩУК

144

45

28

-

8

63

2.

Андрей ШЕВЧЕНКО

111

45

29

-

1

36

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

103

31

27

7

2

36

4.

Руслан РОТАНЬ

100

30

16

-

5

49

 

Андрей ПЯТОВ

100

36

29

6

1

28

6.

Олег ГУСЕВ

98

32

21

-

3

42

7.

Александр ШОВКОВСКИЙ

92

32

25

-

7

28

8.

Евгений КОНОПЛЯНКА

86

19

23

5

2

37

9.

Сергей РЕБРОВ

75

28

18

-

4

25

10.

Андрей ВОРОНИН

74

21

21

-

2

30

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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