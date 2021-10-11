Тоттенхэм намерен купить Морату

Лондонцы нуждаются в усилении атаки

  • 11.10.2021 11:00
  • 200 просмотров
  • 1 комментарий
Тоттенхэм намерен купить Морату
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный испанский форвард Альваро Мората вскоре может вернуться в АПЛ.

Как сообщает источник, 28-летнего футболиста хочет купить «Тоттенхэм». Напомним, что контракт Мораты принадлежит «Атлетико». В данный момент нападающий играет за «Ювентус» на правах аренды.

В этом сезоне Мората сыграл 8 матчей за «Ювентус», забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может уволить главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

Источник — Fichajes.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Kovall
    online
    Kovall, 11.10.2021 11:10
    +1
    В свої 28 він ще вважається перспективним?))
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