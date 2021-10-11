Тоттенхэм намерен купить Морату

Известный испанский форвард Альваро Мората вскоре может вернуться в АПЛ.
Как сообщает источник, 28-летнего футболиста хочет купить «Тоттенхэм». Напомним, что контракт Мораты принадлежит «Атлетико». В данный момент нападающий играет за «Ювентус» на правах аренды.
В этом сезоне Мората сыграл 8 матчей за «Ювентус», забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может уволить главного тренера Нуну Эшпириту Санту.
Источник — Fichajes.com
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