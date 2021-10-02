Тоттенхэм может уволить главного тренера

«Тоттенхэм» в ближайшее время может уволить главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту. Он возглавил команду во время летнего межсезонья.

Руководство «Тоттенхэма» недовольно слабым стартом сезона в АПЛ в исполнении «Шпор». После 6 туров команда идет 11-й в турнирной таблице с 9 очками в активе.

3 октября «Тоттенхэм» в 7-м туре АПЛ сыграет с «Астон Виллой». Неудачный результат в этом матче может привести к отставке Нуну.

Напомним, в четверг «Тоттенхэм» во втором туре Лиги конференций разгромил «Муру» 5:1.