Тоттенхэм может уволить главного тренера

Позиция Нуну Эшпириту Санту под угрозой

  • 02.10.2021 09:19
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  • 1 комментарий
Тоттенхэм может уволить главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

«Тоттенхэм» в ближайшее время может уволить главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту. Он возглавил команду во время летнего межсезонья.

Руководство «Тоттенхэма» недовольно слабым стартом сезона в АПЛ в исполнении «Шпор». После 6 туров команда идет 11-й в турнирной таблице с 9 очками в активе.

3 октября «Тоттенхэм» в 7-м туре АПЛ сыграет с «Астон Виллой». Неудачный результат в этом матче может привести к отставке Нуну.

Напомним, в четверг «Тоттенхэм» во втором туре Лиги конференций разгромил «Муру» 5:1.

Источник — Daily Star

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 02.10.2021 09:23
    0
    Вернидуба возьмут?
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