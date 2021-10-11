Украина – Босния и Герцеговина. Букмекеры назвали фаворита

Команде Александра Петракова дают больше шансов на победу

  • 11.10.2021 10:33
  • 1392 просмотра
  • 2 комментария
Украина – Босния и Герцеговина. Букмекеры назвали фаворита
© Павел Кубанов

Во вторник, 12 октября, во Львове состоится поединок седьмого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Украина примет Боснию и Герцеговину.
 
Букмекеры отдают больше шансов команде Александра Петракова. На победу украинцев можно поставить с коэффициентом 1.8, на ничью - 3.75, поражение оценено в 4.6.
 
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Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.96. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.07, ТМ2.0 – 1.81.
 
Начало матча – в 21:45 по Киеву. 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kovall
    online
    Kovall, 11.10.2021 11:12
    0
    Надихає)
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 11.10.2021 11:07
    0
    Васильевич победа за вами
    Ссылка
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