Украина – Босния и Герцеговина. Букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 12 октября, во Львове состоится поединок седьмого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Украина примет Боснию и Герцеговину.



Букмекеры отдают больше шансов команде Александра Петракова. На победу украинцев можно поставить с коэффициентом 1.8, на ничью - 3.75, поражение оценено в 4.6.



Украина – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.96. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.07, ТМ2.0 – 1.81.



Начало матча – в 21:45 по Киеву.