Пресс-конференция Петракова во Львове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 октября в 12:00 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины

  • 11.10.2021 06:45
  • 375 просмотров
  • 1 комментарий
Пресс-конференция Петракова во Львове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ. Александр Петраков

11 октября у сборной Украины – предигровой день. И. о. главного тренера Александр Петраков и один из игроков национальной сборной встретятся с представителями средств массовой информации в музейно-культурном комплексе «Львіварня». Начало пресс-конференции – в 12:00.

В 18:00 на «Арене Львов» начнется официальная тренировка сине-желтых, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ. 12 октября в 21:45 Украина проведет матч отбора к ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной на «Арене Львов».

Пресс-конференция Петракова во Львове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 07:06
    0
    делаем ставки, Петраков сегодня в настроении или нет
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