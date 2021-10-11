11 октября у сборной Украины – предигровой день. И. о. главного тренера Александр Петраков и один из игроков национальной сборной встретятся с представителями средств массовой информации в музейно-культурном комплексе «Львіварня». Начало пресс-конференции – в 12:00.

В 18:00 на «Арене Львов» начнется официальная тренировка сине-желтых, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ. 12 октября в 21:45 Украина проведет матч отбора к ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной на «Арене Львов».

Пресс-конференция Петракова во Львове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция