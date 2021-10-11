ВИДЕО. Сборная провела тренировку на самой старой арене Львова

12 октября Украина проведет матч отбора к ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной

  • 11.10.2021 03:05
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ВИДЕО. Сборная провела тренировку на самой старой арене Львова
© УАФ

Сборная Украины после победы над Финляндией (2:1) в квалификации ЧМ-2022 прибыла во Львов – город, в котором национальная команда до сих пор всегда побеждала в матчах, которые имели турнирное значение.

Утром, 10 октября, несмотря на позднее прибытие, игроки имели завтрак по желанию, а вместе сошлись уже на теоретическое занятие, которое предшествовало обеда. После приема еды у ребят было еще время продолжить отдых и подготовку к тренировке, которое прошло на поле комплексно-спортивной базы «Скиф». Этот стадион – самый старый среди современных арен Львова. Построенный еще в далеком 1897 года, «Скиф» (в те времена – стадион польского гимнастического общества «Сокол») был одним из лучших спортивных объектов не только Запада Украины, но и целой Австро-Венгрии. Свой современный вид стадион приобрел после реконструкции, проведенной перед Евро-2012.

Газон на «Скифе» – в хорошем состоянии, поэтому сборники в удовольствие провели тренировку. Как и всегда, на следующий день после игры, команда разделилась на две группы. Игроки, которые вышли с первых минут, выполнили восстановительные упражнения и осуществили пробежку вокруг поля. После этого стартовые 11 игроков отправилась на восстановительные процедуры. Тем временем остальная часть коллектива провела интенсивную тренировку в формате двусторонней игры. Вчерашние резервисты играли с огромным желанием и стремлением доказать тренерскому штабу обоснованность своих претензий на место в стартовом составе. После вечернего занятия сборная Украины вернулась в отель Nobilis, который стал третьим резиденцию сине-желтых во время октябрьского сбора.

Времени между двумя поединками мало: 11 октября у главной команды страны – предигровой день. В обед и. о. главного тренера и игрок национальной сборной встретится с представителями средств массовой информации в музейно-культурном комплексе «Львіварня» (начало пресс-конференции – в 12:00). А в 18:00 на «Арене Львов» начнется официальная тренировка сине-желтых, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

ВИДЕО. Сборная провела тренировку на самой старой арене Львова

Источник — Украинская ассоциация футбола

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