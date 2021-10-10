ФОТО. Подготовка к Боснии. Украина провела первую тренировку во Львове

Сборная Украины по футболу после победы над Финляндией сразу же вылетела во Львов, куда прибыла около двух ночи.



В воскресенье сборники уже успели провести тренировку на газоне стадиона «Скиф». Как и всегда на следующий день после игры, команда разделилась на две группы. Игроки, которые вчера вышли с первых минут, выполнили восстановительные упражнения и пробежку вокруг поля. После этого стартовая одиннадцатка отправилась на восстановительные процедуры. Тем временем остальная часть коллектива провела интенсивную тренировку в формате двусторонней игры.



После вечернего занятия сборная Украины вернулась в отель.



В понедельник у главной команды страны - предыгровой день. В обед в. о. главного тренера и игрок национальной сборной встретятся с представителями средств массовой информации в музейно-культурном комплексе «Львиварня» (начало пресс-конференции - в 12.00, за ней можно будет понаблюдать вживую на YouTube-канале УАФ). А в 18.00 на «Арене Львов» начнется официальная тренировка сине-желтых, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Встреча с Боснией и Герцеговиной состоится 12 октября, начало в 21:45.