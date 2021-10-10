ФОТО. Подготовка к Боснии. Украина провела первую тренировку во Львове

В понедельник у команды Александра Петракова предыгровой день

  • 10.10.2021 20:55
  • 2704 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Подготовка к Боснии. Украина провела первую тренировку во Львове
© УАФ

Сборная Украины по футболу после победы над Финляндией сразу же вылетела во Львов, куда прибыла около двух ночи.
 
В воскресенье сборники уже успели провести тренировку на газоне стадиона «Скиф». Как и всегда на следующий день после игры, команда разделилась на две группы. Игроки, которые вчера вышли с первых минут, выполнили восстановительные упражнения и пробежку вокруг поля. После этого стартовая одиннадцатка отправилась на восстановительные процедуры. Тем временем остальная часть коллектива провела интенсивную тренировку в формате двусторонней игры.
 
После вечернего занятия сборная Украины вернулась в отель.
 
В понедельник у главной команды страны - предыгровой день. В обед в. о. главного тренера и игрок национальной сборной встретятся с представителями средств массовой информации в музейно-культурном комплексе «Львиварня» (начало пресс-конференции - в 12.00, за ней можно будет понаблюдать вживую на YouTube-канале УАФ). А в 18.00 на «Арене Львов» начнется официальная тренировка сине-желтых, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Встреча с Боснией и Герцеговиной состоится 12 октября, начало в 21:45.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(12 голосов)

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Комментарии
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 10.10.2021 21:44
    +1
    В Львові, вболівальники не дадуть сачкувати нікому. Ті що є, мають викластися на 200 відсотків. Нам потрібна перемога.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 10.10.2021 21:30
    +1
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 10.10.2021 21:28
    Переняли бы опыт Шерифа и тренировались бы на болоте. Ну и перед игрой тоже хорошенько залили бы поле водой.)
    неплохой план, но нам нужно побеждать, а не в ничью играть.
    Ссылка
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 10.10.2021 21:28
    0
    Переняли бы опыт Шерифа и тренировались бы на болоте. Ну и перед игрой тоже хорошенько залили бы поле водой.)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 10.10.2021 21:19
    -3
    Коли тренування у Козловського в академії?!
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