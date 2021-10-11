Определилась соперница Свитолиной в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллс

Американка Джессика Пегула (№24 WTA) выиграла матч третьего круга в рамках турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс против Жасмин Паолини из Италии (№63 WTA).
Таким образом, представительница США стала соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной (№7 WTA) в четвертом круге турнира.
Индиан-Уэллс. Третий круг
Жасмин Паолини (Италия) – Джессика Пегула (США) – 4:6, 1:6
Напомним, Свитолина в третьем круге вырвала важнейшую победу у румынки Сораны Кырсти.
Источник — Sport.ua
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