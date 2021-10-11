Определилась соперница Свитолиной в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллс

Украинка сыграет против Джессики Пегулы из США

  • 11.10.2021 05:19
  • 142 просмотра
  • 1 комментарий
Определилась соперница Свитолиной в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американка Джессика Пегула (№24 WTA) выиграла матч третьего круга в рамках турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс против Жасмин Паолини из Италии (№63 WTA).
 
Таким образом, представительница США стала соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной (№7 WTA) в четвертом круге турнира.

Индиан-Уэллс. Третий круг
Жасмин Паолини (Италия) – Джессика Пегула (США) – 4:6, 1:6

Напомним, Свитолина в третьем круге вырвала важнейшую победу у румынки Сораны Кырсти.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 11.10.2021 05:42
    0
    Для Элины важнейший матч, если выиграет будет иметь прекрасные шансы на итоговый, еще отсеет 1 конкуренту за эту путевку!
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