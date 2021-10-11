Луис ЭНРИКЕ: «Нужно было удержать преимущество подольше»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от национальной команды Франции (1:2) в финале Лиги наций.
«Нужно было удержать преимущество подольше. Мы пропустили этот кошмарный гол, не успев закончить празднование своего гола.
Независимо от силы оппонента и от ситуации мы стремимся играть по-своему, смело атакуя и нацеливаясь на победу. Так что сегодня можно говорить не столько о горечи поражения, а, скорее, об оттенке грусти, поскольку соперничали мы очень хорошо», - сказал Энрике.
Источник — УЕФА
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