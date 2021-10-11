Луис ЭНРИКЕ: «Нужно было удержать преимущество подольше»

Наставник сборной Испании – о поражении в финале Лиги наций

  • 11.10.2021 05:40
  • 273 просмотра
  • 1 комментарий
Луис ЭНРИКЕ: «Нужно было удержать преимущество подольше»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от национальной команды Франции (1:2) в финале Лиги наций.

«Нужно было удержать преимущество подольше. Мы пропустили этот кошмарный гол, не успев закончить празднование своего гола.

Независимо от силы оппонента и от ситуации мы стремимся играть по-своему, смело атакуя и нацеливаясь на победу. Так что сегодня можно говорить не столько о горечи поражения, а, скорее, об оттенке грусти, поскольку соперничали мы очень хорошо», - сказал Энрике.

Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 11.10.2021 05:40
    0
    Ви "харашо сопєрнічали" лиш в триманні м'яча. Ваш стиль-тримати м'яч. І все. Виграє,хто забиває більше, а не тримає довше.
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