Луис ЭНРИКЕ: «Нужно было удержать преимущество подольше»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от национальной команды Франции (1:2) в финале Лиги наций.

«Нужно было удержать преимущество подольше. Мы пропустили этот кошмарный гол, не успев закончить празднование своего гола.

Независимо от силы оппонента и от ситуации мы стремимся играть по-своему, смело атакуя и нацеливаясь на победу. Так что сегодня можно говорить не столько о горечи поражения, а, скорее, об оттенке грусти, поскольку соперничали мы очень хорошо», - сказал Энрике.