Дидье ДЕШАМ: «Очень горжусь своими игроками»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над национальной командой Испании (2:1) в финале Лиги наций.

«На кону был трофей. Наши игроки - бойцы, это же можно сказать и про меня. Мы сделали все возможное для того, чтобы здесь оказаться. Когда ты уже в финале, лучше всего выиграть его.

Очень рад и горд за игроков. Нам пришлось отыгрываться в обоих матчах. Сегодня получилось сделать это быстро. Помимо таланта, в этой команде всегда присутствуют характер и победный менталитет. Очень горжусь своими игроками», - сказал Дешам.