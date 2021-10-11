Дидье ДЕШАМ: «Очень горжусь своими игроками»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над национальной командой Испании (2:1) в финале Лиги наций.
«На кону был трофей. Наши игроки - бойцы, это же можно сказать и про меня. Мы сделали все возможное для того, чтобы здесь оказаться. Когда ты уже в финале, лучше всего выиграть его.
Очень рад и горд за игроков. Нам пришлось отыгрываться в обоих матчах. Сегодня получилось сделать это быстро. Помимо таланта, в этой команде всегда присутствуют характер и победный менталитет. Очень горжусь своими игроками», - сказал Дешам.
Источник — УЕФА
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