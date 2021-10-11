Элина СВИТОЛИНА: «Я сражалась и оставила на корте все»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Сораной Кырстей из Румынии в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

«Сегодня была невероятно тяжелая битва. Я сражалась и оставила на корте все. Очень хотелось победить и продолжить путь на этом турнире. Поэтому я очень рада, что выиграла этот важнейший матч.

Всегда с огромной радостью возвращаюсь в Индиан-Уэллс. Это идеальное место для игры в теннис, где чувствуешь невероятные эмоции, когда выходишь играть для зрителей, которые вернулись на трибуны», - сказала Свитолина.