Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Наши ребята доказали, что они команда»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о поединке отбора на ЧМ-2022 между сборными Финляндии и Украины, который завершился победой нашей главной команды со счетом 2:1.

«Мы были фаворитами этого матча. Первый тайм был абсолютно за нами, мы очень здорово играли. При счете 2:1 было приятно видеть, как ребята вертикально играли, как прессинговали, опорная зона полностью была за нами. Поэтому хочется сделать комплимент за то, что они удержали этот матч.

В первом тайме наша команда играла очень хорошо, особенно по подборам и по игре в опорной зоне. Нужно было раскачивать финскую сборную влево и вправо, но финны начали совершенно в другом ключе. Мы не ожидали, что они понесутся вперед, это было сюрпризом для нас. Хочется похвалить ребят за самоотдачу, за вертикальное движение вперед и проникающие передачи, за взаимодействие между Яремчуком и Ярмоленко, мне они сегодня очень понравились. Все ребята, кроме, может быть, Цыганкова, сегодня не испортили кашу. Команда показала и доказала, что это действительно команда, это сборная Украины. Мне очень понравилось, как они играли, особенно в первом тайме», - сказал Левченко.

Напомним, что свой следующий матч квалификации ЧМ-2022 сборная Украины проведет 12 октября против Боснии и Герцеговины.