ВПК-Агро – Кривбасс – 0:0. Кривой Рог на пути в УПЛ. Видеообзор матча

10 октября прошел поединок 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
ВПК-Агро – Кривбасс – 0:0. Кривой Рог на пути в УПЛ
Источник — Sport.ua
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- Футбол
10 октября прошел поединок 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
ВПК-Агро – Кривбасс – 0:0. Кривой Рог на пути в УПЛ
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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