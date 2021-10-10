Волынь – Нива Т – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

10 октября прошел поединок 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Видеообзор матча: «Волынь» Луцк – «Нива» Тернополь – 1:1.
Голы забили: Александр Кучеренко, 87 – Игорь Семенина, 64.
ГОЛ! 0:1. Игорь Семенина, 64 мин.
ГОЛ! 1:1. Александр Кучеренко, 87 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Кучеренко (Волынь).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Семенина (Нива Т).
Источник — Sport.ua
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