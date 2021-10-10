Йожеф САБО: «Забили Финляндии два гола, а могли еще два»

Специалист остался доволен действиями команды Петракова

  • 10.10.2021 20:01
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  • 1 комментарий
Йожеф САБО: «Забили Финляндии два гола, а могли еще два»
© УАФ

Бывший тренер украинской национальной команды Йожеф Сабо прокомментировал победу Украины над Финляндией в отборе на ЧМ-2022 (2:1).
 
«Много раз видел игру сборной Финляндии, но впервые видел, что они изберут такую тактику – прессинг на половине поля противника. Но это не прессинг был, а полупрессинг. Тем не менее наша защита разбиралась очень легко и тем самым финны создали много пространства в средней части поля. Наши футболисты имели преимущество. 
 
Забито два мяча, а могли забить еще два. В поражении Финляндии виноват тренерский состав. У них абсолютно ничего не получалось, а это дало нашим футболистам свободу действия с мячом», – сказал Сабо в интервью Футбол NEWS.

Источник — ТК Футбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 10.10.2021 20:16
    0
    А может всё-таки Петраков "виноват" в поражении финнов????
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