Йожеф САБО: «Забили Финляндии два гола, а могли еще два»

Бывший тренер украинской национальной команды Йожеф Сабо прокомментировал победу Украины над Финляндией в отборе на ЧМ-2022 (2:1).



«Много раз видел игру сборной Финляндии, но впервые видел, что они изберут такую тактику – прессинг на половине поля противника. Но это не прессинг был, а полупрессинг. Тем не менее наша защита разбиралась очень легко и тем самым финны создали много пространства в средней части поля. Наши футболисты имели преимущество.



Забито два мяча, а могли забить еще два. В поражении Финляндии виноват тренерский состав. У них абсолютно ничего не получалось, а это дало нашим футболистам свободу действия с мячом», – сказал Сабо в интервью Футбол NEWS.