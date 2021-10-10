РАФАИЛОВ: «Детские ошибки, суета. Мы увидели прыгающего у поля воробышка»

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

«Сборная выиграла наконец-то. Появился шанс на проход, но успокаиваться рано. Об игре. До 85-й минуты играла команда Шевченко, с его идеями и наработками, с 85-й – команда Петракова, и появились детские ошибки, суета.

О тренере. У тренера должна быть харизма или великого игрока, или авторитетного тренера. В сборной играют игроки, которые работают в своих клубах с авторитетными в футболе специалистами. А что видим мы в телевизоре – прыгающего у кромки поля воробышка, а хочется видеть орла. Есть ли у Петракова возможность стать орлом, сложно сказать. Принял команду в сложное время, вернее не принял, а в пожарном порядке назначен. Все строить приходится по ходу. А строительного материала очень мало.

Тут как-то недавно посмотрел составы команд шести ведущих европейских чемпионатов в туре перед перерывом на игры сборных. Так вот, в протоколы на игры были внесены более 80 футболистов из стран бывшей Югославии, более половины вышли в старте, остались на скамейке и не играли человек 13–15. Напомню, что население этих стран суммарно составляет примерно 22 миллиона.

Украинцев было немного, ну как пальцев на одной руке, и это при населении в 40 миллионов. Как говорят в Одессе – почувствуйте разницу. Какой нахрен футбол? Не позавидуешь Петракову. Информация для футбольных ура-патриотов».