РАФАИЛОВ: «Детские ошибки, суета. Мы увидели прыгающего у поля воробышка»

Бывший гендиректор «Зари» не уверен, сможет ли Петраков стать орлом

  • 10.10.2021 19:49
  • 1896 просмотров
  • 5 комментариев
РАФАИЛОВ: «Детские ошибки, суета. Мы увидели прыгающего у поля воробышка»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

«Сборная выиграла наконец-то. Появился шанс на проход, но успокаиваться рано. Об игре. До 85-й минуты играла команда Шевченко, с его идеями и наработками, с 85-й – команда Петракова, и появились детские ошибки, суета.

О тренере. У тренера должна быть харизма или великого игрока, или авторитетного тренера. В сборной играют игроки, которые работают в своих клубах с авторитетными в футболе специалистами. А что видим мы в телевизоре – прыгающего у кромки поля воробышка, а хочется видеть орла. Есть ли у Петракова возможность стать орлом, сложно сказать. Принял команду в сложное время, вернее не принял, а в пожарном порядке назначен. Все строить приходится по ходу. А строительного материала очень мало.

Тут как-то недавно посмотрел составы команд шести ведущих европейских чемпионатов в туре перед перерывом на игры сборных. Так вот, в протоколы на игры были внесены более 80 футболистов из стран бывшей Югославии, более половины вышли в старте, остались на скамейке и не играли человек 13–15. Напомню, что население этих стран суммарно составляет примерно 22 миллиона.

Украинцев было немного, ну как пальцев на одной руке, и это при населении в 40 миллионов. Как говорят в Одессе – почувствуйте разницу. Какой нахрен футбол? Не позавидуешь Петракову. Информация для футбольных ура-патриотов».

Источник — Facebook

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ViaBor
    online
    ViaBor, 10.10.2021 20:22
    0
    Ну то что игроки его не уважают как Шеву это факт, видно было как Тренер бежал к игрокам после победы , игроки статично к этому относились
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 10.10.2021 20:20
    +2
    откуда это чудо выкочило...он что на унитазе это писал....зачем этот дурацкий вброс
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 10.10.2021 20:15 (изменен)
    -1
    trejd, 10.10.2021 19:57
    Кто ты вообще?Сидишь и в потолок плюёшь и людям гадости говоришь? Сделай что то а там посмотрим!!!
    так он в днр сидит...там чемп в топ 6 не входит)))
    Ссылка
    Shchebet
    online
    Shchebet, 10.10.2021 20:11
    +6
    Никчёмный комментарий, который отображает наверное суть никчемного писаки...
    Должно быть чувство достоинства и солидарности со сборной, а не из-заспинное обгаживание...
    Выиграли - молодцы! И тренер тоже!
    А кто что там видел своим никчемным зрением - это его проблемы...
    Низко и говновато...
    Ссылка
    trejd
    online
    trejd, 10.10.2021 19:57
    +6
    Кто ты вообще?Сидишь и в потолок плюёшь и людям гадости говоришь? Сделай что то а там посмотрим!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности