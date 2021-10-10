Уго ЛЬОРИС: «Нельзя тратить много энергии на плохо организованный прессинг»

Вратарь сборной Франции – о предстоящем матче с Испанией

  • 10.10.2021 17:28
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Уго ЛЬОРИС: «Нельзя тратить много энергии на плохо организованный прессинг»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций против национальной команды Испании.

«Нам понадобится вся наша энергия против команды, которая любит играть с мячом и имеет свой собственный стиль игры, основанный на владении мячом и движении. Мы не должны тратить слишком много энергии на плохо организованный прессинг. Нужно работать вместе и двигаться одновременно», - сказал Льорис.

Матч Испания – Франция состоится в воскресенье, 10 октября. Начало в 21:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

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