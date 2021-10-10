Дидье ДЕШАМ: «Невозможно лишить Испанию мяча»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций против национальной команды Испании.
«Испанцы продолжают демонстрировать высокий уровень игры. У нас больше опыта, но это не дает нам никаких гарантий. Нам понадобятся все необходимые ингредиенты, чтобы выйти на поле и забрать трофей.
Невозможно лишить Испанию мяча. Владение мячом у них в крови. Вы можете прессинговать, но они способны отдавать точные передачи даже под давлением. Нужно отметить и то, что они очень хорошо применяли прессинг против Италии, когда теряли мяч», - сказал Дешам.
Матч Испания – Франция состоится в воскресенье, 10 октября. Начало в 21:45 по Киеву.
Источник — УЕФА
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