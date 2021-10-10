Маркку КАНЕРВА: «Украина показала свой класс»

Наставник сборной Финляндии отметил высокий уровень сборной Украины

  • 10.10.2021 16:45
  • 1036 просмотров
  • 1 комментарий
Маркку КАНЕРВА: «Украина показала свой класс»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркку Канерва

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением об игре своей команды против Украины в рамках отбора на ЧМ-2022, в которой его подопечные уступили со счетом 1:2.

«Мои игроки сделали все возможное, но Украина показала свой класс. Там хватает игроков, которые могут решить эпизод, играющих в Лиге чемпионов. Они выступали в четвертьфинале Евро, и мы знали, какой это сильный оппонент. И соперник это подтвердил, особенно в реализации голевых моментов», - сказал Канерва.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    AЛВ
    online
    AЛВ, 10.10.2021 17:06
    +1
    Чекаємо перемоги над зб.Боснії та Герцеговини.!!!🇺🇦
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