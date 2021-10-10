Маркку КАНЕРВА: «Украина показала свой класс»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением об игре своей команды против Украины в рамках отбора на ЧМ-2022, в которой его подопечные уступили со счетом 1:2.
«Мои игроки сделали все возможное, но Украина показала свой класс. Там хватает игроков, которые могут решить эпизод, играющих в Лиге чемпионов. Они выступали в четвертьфинале Евро, и мы знали, какой это сильный оппонент. И соперник это подтвердил, особенно в реализации голевых моментов», - сказал Канерва.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.