Маркку КАНЕРВА: «Украина показала свой класс»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением об игре своей команды против Украины в рамках отбора на ЧМ-2022, в которой его подопечные уступили со счетом 1:2.

«Мои игроки сделали все возможное, но Украина показала свой класс. Там хватает игроков, которые могут решить эпизод, играющих в Лиге чемпионов. Они выступали в четвертьфинале Евро, и мы знали, какой это сильный оппонент. И соперник это подтвердил, особенно в реализации голевых моментов», - сказал Канерва.