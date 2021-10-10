13-й тур
Мункач
0 : 0
АФСК Киев
23’

Вторая лига. Матчи 13-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 октября видеотрансляцию матчей 13-го тура Второй лиги

  • 10.10.2021 14:05
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Вторая лига. Матчи 13-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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10 октября проходят поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 13-й тур

10 октября

  • 14:00. МФА Мукачево – АФСК Киев
  • 14:00. Никополь – Николаев
  • 15:00. Буковина Черновцы – Левый берег Киев
  • 15:00. Виктория Николаевка – Сумы
  • 15:00. Волчанск – Скорук Томаковка
  • 15:00. Металлург Запорожье – Кристалл Херсон
  • 15:00. Диназ Вышгород – Чайка Петропавловская Борщаговка
  • 15:00. Карпаты Галич – Нива Винница
  • 15:00. Тростянец – Яруд Мариуполь
  • 15:00. Чернигов – Эпицентр Дунаевцы
  • 15:45. Реал Фарма Одесса – Полтава

Видеотрансляция матчей

14:00. МФА Мукачево – АФСК Киев

14:00. Никополь – Николаев

Источник — Sport.ua

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