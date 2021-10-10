Вторая лига. Матчи 13-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 октября проходят поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 13-й тур
10 октября
- 14:00. МФА Мукачево – АФСК Киев
- 14:00. Никополь – Николаев
- 15:00. Буковина Черновцы – Левый берег Киев
- 15:00. Виктория Николаевка – Сумы
- 15:00. Волчанск – Скорук Томаковка
- 15:00. Металлург Запорожье – Кристалл Херсон
- 15:00. Диназ Вышгород – Чайка Петропавловская Борщаговка
- 15:00. Карпаты Галич – Нива Винница
- 15:00. Тростянец – Яруд Мариуполь
- 15:00. Чернигов – Эпицентр Дунаевцы
- 15:45. Реал Фарма Одесса – Полтава
Видеотрансляция матчей
14:00. МФА Мукачево – АФСК Киев
14:00. Никополь – Николаев
Источник — Sport.ua
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