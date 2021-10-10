Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Хоть почувствовали настроение, когда побеждает сборная»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу команды Александра Петракова над Финляндией (2:1) в отборе на ЧМ-2022.
«Ждали только победы. Очень сильный первый тайм в исполнении нашей сборной. Много вертикального футбола, моменты создавали. Ну хоть почувствовали настроение, когда побеждает сборная, а то одни ничьи», - сказал Федецкий.
Источник — Футбол 1/2/3
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