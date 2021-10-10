Сборная Украины отпраздновала победный юбилей

Победа над Финляндией стала 70-й для сборной Украины в матчах ранга чемпионатов мира и Европы. 38 раз наша команда добивались успеха дома, 28 - в гостях и 4 - на нейтральных полях. 38 викторий украинцы отпраздновали в чемпионатах мира и 32 - в чемпионатах Европы. В 15 победных играх сборной руководил Олег Блохин, в 14 - Михаил Фоменко, в 13 - Андрей Шевченко, в 12 - Йожеф Сабо, в 6 - Алексей Михайличенко, в 4-х - Валерий Лобановский, в 3-х - Анатолий Коньков, в 2-х - Леонид Буряк и в 1-й - Александр Петраков.
Юбилейные победы сборной Украины на чемпионатах мира и Европы
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Украины
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Йожеф САБО
|
Эстония (д)
|
3:0
|
10-я
|
14.10.1998
|
ЧЕ
|
Йожеф САБО
|
Армения (д)
|
2:0
|
20-я
|
12.10.2002
|
ЧЕ
|
Леонид БУРЯК
|
Греция (д)
|
2:0
|
30-я
|
23.06.2006
|
ЧМ
|
Олег БЛОХИН
|
Тунис (н)
|
1:0
|
40-я
|
10.10.2009
|
ЧМ
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Англия (д)
|
1:0
|
50-я
|
09.10.2014
|
ЧЕ
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Беларусь (г)
|
2:0
|
60-я
|
02.09.2017
|
ЧМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Турция (д)
|
2:0
|
70-я
|
09.10.2021
|
ЧМ
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
Финляндия (г)
|
2:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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