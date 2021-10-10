Сборная Украины отпраздновала победный юбилей

Победа над Финляндией стала 70-й для сборной Украины в матчах ранга чемпионатов мира и Европы. 38 раз наша команда добивались успеха дома, 28 - в гостях и 4 - на нейтральных полях. 38 викторий украинцы отпраздновали в чемпионатах мира и 32 - в чемпионатах Европы. В 15 победных играх сборной руководил Олег Блохин, в 14 - Михаил Фоменко, в 13 - Андрей Шевченко, в 12 - Йожеф Сабо, в 6 - Алексей Михайличенко, в 4-х - Валерий Лобановский, в 3-х - Анатолий Коньков, в 2-х - Леонид Буряк и в 1-й - Александр Петраков.

Юбилейные победы сборной Украины на чемпионатах мира и Европы