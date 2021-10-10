Сборная Украины отпраздновала победный юбилей

Наша национальная дружина одержала 70-ю победу в чемпионатах мира и Европы

  • 10.10.2021 10:09
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Сборная Украины отпраздновала победный юбилей
© УАФ

Победа над Финляндией стала 70-й для сборной Украины в матчах ранга чемпионатов мира и Европы. 38 раз наша команда добивались успеха дома, 28 - в гостях и 4 - на нейтральных полях. 38 викторий украинцы отпраздновали в чемпионатах мира и 32 - в чемпионатах Европы. В 15 победных играх сборной руководил Олег Блохин, в 14 - Михаил Фоменко, в 13 - Андрей Шевченко, в 12 - Йожеф Сабо, в 6 - Алексей Михайличенко, в 4-х - Валерий Лобановский, в 3-х - Анатолий Коньков, в 2-х - Леонид Буряк и в 1-й - Александр Петраков.

Юбилейные победы сборной Украины на чемпионатах мира и Европы

Победа

Дата

Ранг

Тренер Украины

Соперник

Счет

1-я

13.11.1994

ЧЕ

Йожеф САБО

Эстония (д)

3:0

10-я

14.10.1998

ЧЕ

Йожеф САБО

Армения (д)

2:0

20-я

12.10.2002

ЧЕ

Леонид БУРЯК

Греция (д)

2:0

30-я

23.06.2006

ЧМ

Олег БЛОХИН

Тунис (н)

1:0

40-я

10.10.2009

ЧМ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Англия (д)

1:0

50-я

09.10.2014

ЧЕ

Михаил ФОМЕНКО

Беларусь (г)

2:0

60-я

02.09.2017

ЧМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Турция (д)

2:0

70-я

09.10.2021

ЧМ

Александр ПЕТРАКОВ

Финляндия (г)

2:1

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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