Снова поиграют вместе? Виллиан выложил совместное фото с Дентиньо

Накануне экс-футболист «Шахтера» Виллиан, который ныне играет в Бразилии за «Коринтианс», выложил совместное фото с нынешним игроком «горняков» Дентиньо.

Оба игрока являются воспитанниками «Коринтианса». Виллиан перебрался из родного клуба в «Шахтер» в 2007 году, а покинул его в 2013-м, а Дентиньо стал «горняком» в 2011-м.

Ранее сообщалось, что Дентиньо прилетел в Бразилию. Некоторые тамошние СМИ связывают этот визит с потенциальным возвращением в «Коринтианс», так как контракт хавбека с «Шахтером» истекает в ближайшие месяцы.