Снова поиграют вместе? Виллиан выложил совместное фото с Дентиньо

У бразильского легионера «Шахтера» вскоре истекает контракт с клубом

  • 10.10.2021 10:14
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Снова поиграют вместе? Виллиан выложил совместное фото с Дентиньо
© Instagram

Накануне экс-футболист «Шахтера» Виллиан, который ныне играет в Бразилии за «Коринтианс», выложил совместное фото с нынешним игроком «горняков» Дентиньо.

Оба игрока являются воспитанниками «Коринтианса». Виллиан перебрался из родного клуба в «Шахтер» в 2007 году, а покинул его в 2013-м, а Дентиньо стал «горняком» в 2011-м.

Ранее сообщалось, что Дентиньо прилетел в Бразилию. Некоторые тамошние СМИ связывают этот визит с потенциальным возвращением в «Коринтианс», так как контракт хавбека с «Шахтером» истекает в ближайшие месяцы.

Источник — Sport.ua

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