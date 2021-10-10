7 звезд современного футбола, которые рискуют не поехать на ЧМ-2022

Болельщики могут не увидеть этих гениев игры № 1 на турнире в Катаре

  • 10.10.2021 06:41
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7 звезд современного футбола, которые рискуют не поехать на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Уже в следующем году состоится 22-й по счету розыгрыш чемпионата мира по футболу, который примет Катар. Финальная часть соревнования пройдет в крайне непривычное для болельщиков время – с 21 ноября по 18 декабря, а сейчас в мире активно проходят поединки квалификационных раундов, которые и дадут ответ, какие команды поспорят за престижный титул и главную награду в футболе.

Впрочем, уже сейчас есть опасения, что как минимум нескольких звезд современного футбола в Катаре мы можем не увидеть…

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард и капитан лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг на международном уровне выступает за национальную сборную Габона, и ныне эта команда находится откровенно в незавидном положении с точки зрения шансов пробиться в финальную часть чемпионата мира-2022. В квалификационном турнире на африканском континенте Габон во втором раунде отбора попал в одну группу с Египтом, Ливией и Анголой, и по состоянию на текущий момент является главным аутсайдером квартета.

По правилам африканской квалификации, в третий раунд отбора пройдут только 10 команд, выигравших свои группы. В дальнейшем они и определят в матчах плей-офф пятерых счастливых обладателей путевок в финальную часть ЧМ-2022. Для того, чтобы выиграть свою группу Габону в трех оставшихся матчах нужно добыть три победы, но и этого далеко не факт, что хватит, так как нужно стечение обстоятельств в виде потери очков конкурентами.

Поэтому не нужно быть Нострадамусом, чтобы без особого риска ошибиться предполагать, что 32-летний Обамеянг снова не сможет сыграть на чемпионате мира, чего в истории национальной сборной Габона еще в общем-то никогда и не случалось…

Алексис САНЧЕС

Getty Images/Global Images Ukraine

Алексис Санчес, будущее которого в «Интере» в настоящий момент пребывает под вопросом, несмотря на это остается едва ли не ключевой звездой в составе нынешней сборной Чили. Что правда, «красная команда», побеждавшая на Кубках Америки в 2015 и 2016 годах, проводит крайне неудачный отборочный цикл на ЧМ-2022.

В настоящий момент чилийцев от пятого места в южноамериканской отборочной группе, которое дает право на межконтинентальный плей-офф, отделяют аж семь очков, а позади уже более половины дистанции – 10 туров из 18. Конечно, шансы на то, чтобы квалифицироваться на турнир в Катар у сборной Чили все еще остаются, однако за них придется побороться, отдав, что называется, последние силы.

Если Чили не добудет путевку в Катар, то это будет означать, что «красная команда» пропустит второй кряду финальный турнир мирового первенства. Напомним, что на ЧМ-2018 чилийцев также не было, а Алексис Санчес в своей карьере успел принять участие в двух чемпионатах мира – 2010 и 2014 годов, которые проходили в ЮАР и Бразилии, соответственно.

Ян ОБЛАК

Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний голкипер мадридского «Атлетико» со своей сборной Словении также имеет весьма призрачные шансы пробиться в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. И ведь отборочная группа команде Облака досталась отнюдь не самая сильная. Главный фаворит там – Хорватия, переживающая не самые лучшие времена, а с Россией, Словакией, Мальтой и Кипром словенцам вполне по силам играть как на равных, так и с позиции силы.

Однако после семи сыгранных поединков и за три тура до финиша Словения занимает третье место, не дающее право даже зацепиться за плей-офф. От России, идущей на второй строчке, словенцев отделяют шесть очков, три из которых теоретически балканцы смогут отыграть уже 11 октября в очном поединке, который состоится в Любляне, а затем… Затем Облаку и партнерам только и остается, что надеяться на хорватов, с которыми россияне также на выезде будут завершать отборочный цикл.

Пока непопадание Словении даже в плей-офф европейской квалификации не выглядит таким уж очевидным, однако очень многое в этом вопросе будет решаться в самое ближайшее время, и Облак, если хочет впервые в карьере сыграть на чемпионате мира, обязан помочь партнерам добыть максимум очков.

Мохамед САЛАХ

Getty Images/Global Images Ukraine

«Египетский король», как нередко называют Мохамеда Салаха, необычайно успешен и ярок в «Ливерпуле», а вот со сборной Египта добиваться таких же высоких результатов ему необычайно сложно, так как уровень партнеров отнюдь не настолько топовый, как в стане «красных». В настоящий момент «фараоны» отчаянно бьются за право пробиться в третий раунд африканской квалификации, для чего им нужно выиграть группу с уже упоминавшимися командами Ливии, Габона и Анголы.

Буквально несколько дней назад Египет на своем поле сумел минимально обыграть ливийцев (1:0), благодаря чему вышел на первую строчку в квартете, но опережает Ливию только на один пункт. При этом, уже 11 октября «фараонов» ждет выезд к ливийцам в Бенгази, где последние попробуют не только взять реванш, но и вернуть себе лидерство в группе.

Отметим, что Салах, который сыграл в финальной части ЧМ-2018 два матча и отличился в них двумя забитыми мячами, во втором раунде африканской квалификации пока голов в своем активе не имеет. А ведь Мохамеду уже 29 лет, и, возможно, следующий чемпионат мира станет последней его возможностью сыграть на турнире такого уровня, поэтому Салаху точно есть за что биться и цепляться.

Кейлор НАВАС

Getty Images/Global Images Ukraine

Основной вратарь «Пари Сен-Жермен», который в Париже пока выигрывает конкуренцию у чемпиона Европы Джанлуиджи Доннаруммы, также может не сыграть на следующем чемпионате мира. Сборная Коста-Рики, цвета которой на международном уровне защищает 34-летний Навас, проводит не самый удачный отбор на мировое первенство.

В настоящий момент Коста-Рика занимает шестое место в отборочной группе зоны КОНКАКАФ. В финальную часть ЧМ-2022 попадут три команды, а четвертая сыграет в межконтинентальном плей-офф. При этом, даже от четвертой строчки костариканцы сейчас отстают на два очка, хотя впереди в этом турнире еще десять поединков, и у команды Наваса есть все шансы наверстать упущенное. В стартовых четырех матчах Коста-Рика не добыла ни одной победы, трижды сыграв вничью и однажды уступив. Причем плохими шансы костариканцев на итоговый успех делают именно указанные ничьи, так как они случились в играх с отнюдь не командами-грандами региона – Панамой, Ямайкой и Гондурасом, а впереди еще по два матча с весьма крепкими нынче сборными США и Канады, а также одна игра против Мексики.

Напомним, что Кейлор Навас в своей карьере уже дважды играл в финальных частях чемпионатов мира – на турнирах в 2014 и 2018 годах, причем в Бразилии костариканцы сенсационно добрались до четвертьфинала, выйдя из группы с Италией, Англией и Уругваем, а также обыграв в 1/8 финала Грецию в серии пенальти.

Давид АЛАБА

Getty Images/Global Images Ukraine

Похоже, что 29-летний защитник «Реала» вместе со своей сборной Австрии не сумеет добыть путевку в финальную часть чемпионата мира-2022 через горнило европейской квалификации. В настоящий момент австрийцы не лучшим образом выступают в группе с Данией, Шотландией, Израилем, Фарерскими островами и Молдовой. И если две последние сборные не видятся для австрийцев серьезными оппонентами, то вот справиться с датчанами в этой группе никому не удается, а шотландцы и израильтяне пока выглядят поинтереснее Австрии.

В связи с этим надежды Австрии, очевидно, связаны с Лигой наций, где команда Алабы выиграла свою группу, и в целом имеет неплохие шансы на то, чтобы сыграть в плей-офф. Хотя пока отнюдь не поздно и попытаться ухватиться за второе место в квалификации на ЧМ-2022, чтобы гарантированно поспорить за путевку на мундиаль.

Отметим, что Давид Алаба не имеет в своей карьере опыта выступлений в финальной части чемпионатов мира. Все потому, что в последний раз национальная сборная Австрии играла на турнире такого уровня в 1998 году, когда Давиду было лишь 6 лет.

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Getty Images/Global Images Ukraine

В отличие от Австрии, у сборной Польши, за которую выступает один из лучших центральных нападающих современности Роберт Левандовски, нет шансов зацепиться за плей-офф европейской квалификации на ЧМ-2022 через Лигу наций. Поэтому полякам крайне важно выложиться на максимум уже сейчас, однако они, неожиданно для многих, получили отважного оппонента за второе место в группе в лице сборной Албании.

Пока вместе с албанцами и поляками почти ноздря в ноздрю идет еще и сборная Венгрии, а потому предсказывать итог борьбы за второе место (первое фактически гарантировала себе сборная Англии) сейчас крайне непросто. Одно ясно точно – для 33-летнего Роберта Левандовски уже не будет возможности сыграть на ЧМ-2026, потому как к этому времени он почти наверняка завершит карьеру. Поэтому сейчас форвард «Баварии» делает все от себя зависящее, и уже наколотил треть мячей от всех, которые забила сборная Польши в этом отборе.

За сборную Польши Левандовски выступает с 2008 года, но за это время лишь однажды сыграл в финальной части чемпионатов мира. Случилось это в 2018 году, когда поляки заняли последнее место в одной группе с Колумбией, Японией и Сенегалом.

Алексей Сливченко, Sport.ua

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