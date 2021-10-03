Скандал на ровном месте. Будущее Алексиса Санчеса в Интере под вопросом

32-летний чилийский легионер «Интера» Алексис Санчес рискует всерьез осложнить свое будущее в миланском клубе.

Накануне опытный футболист в очередной раз не попал в стартовый состав команды, оставшись на скамейке, из-за чего выложил в Instagram фотографию с Ferrari, вокруг которой лежат горы песка.

Фото Санчес сопроводил подписью: «Поймите, что вы можете многого стоить, но если вы окажетесь не в том месте, вы не будете сиять».

Тем самым чилиец, очевидно, намекнул на отсутствие игровой практики в «Интере» при Симоне Индзаги.

И хотя впоследствии Санчес удалил пост, его выходка наверняка будет иметь для футболиста последствия.

Отметим, что контракт Алексиса Санчеса с «Интером» рассчитан до лета 2023 года.