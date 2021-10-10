9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Австрия на выезде обыграла Фареры (2:0).
Голы забили: Лаймер, 26, Забитцер, 48. У Австрии капитаном на поле был Давид Алаба.
Фареры – Австрия – 0:2. Капитан Алаба. Видео голов и обзор игры
События матча
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Австрия).
Источник — Sport.ua
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