Дания разгромила Молдову и очень близка к выходу в финальный раунд ЧМ

9 октября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2022.
Дания разгромила Молдову (4:0) и очень близка к выходу в финальный раунд ЧМ. Датчане имеют 21 очков из 21 возможных, на втором месте идет Шотландия (14 баллов) за три тура до конца группового раунда.
Квалификация ЧМ-2022
7-й тур, 9 октября
Молдова – Дания – 0:4
Голы: Сков Ольсен, 23, Кьер, 34, Нергор, 39, Мехле, 44.
Фарерские острова – Австрия – 0:2
Голы: Лаймер, 26, Забитцер, 48.
Люксембург – Сербия – 0:1
Гол: Влахович, 68.
Швейцария – Северная Ирландия – 2:0
Голы: Цубер, 45+3, Фасснахт 90+1.
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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