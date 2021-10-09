Люксембург
0 : 1
Сербия
09.10.2021, FT

Дания разгромила Молдову и очень близка к выходу в финальный раунд ЧМ

9 октября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2022

  • 09.10.2021 23:43
  • 285 просмотров
  • 0 комментариев
Дания разгромила Молдову и очень близка к выходу в финальный раунд ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2022.

Дания разгромила Молдову (4:0) и очень близка к выходу в финальный раунд ЧМ. Датчане имеют 21 очков из 21 возможных, на втором месте идет Шотландия (14 баллов) за три тура до конца группового раунда.

Квалификация ЧМ-2022

7-й тур, 9 октября

Молдова – Дания – 0:4

Голы: Сков Ольсен, 23, Кьер, 34, Нергор, 39, Мехле, 44.

Фарерские острова – Австрия – 0:2

Голы: Лаймер, 26, Забитцер, 48.

Люксембург – Сербия – 0:1

Гол: Влахович, 68.

Швейцария – Северная Ирландия – 2:0

Голы: Цубер, 45+3, Фасснахт 90+1.

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности