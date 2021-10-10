9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Дания на выезде обыграла Молдову (4:0).
Голы: Сков Ольсен, 23, Кьер, 34, Нергор, 39, Мехле, 44.
Молдова – Дания – 0:4. Разгром в Кишиневе. Видео голов и обзор матча
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Нёргор (Дания).
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Симон Кьер (Дания).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
Источник — Sport.ua
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