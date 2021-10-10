9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Сербия на выезде обыграла Люксембург (1:0).
Единственный гол забил Душан Влахович на 68-й минуте.
Люксембург – Сербия – 0:1. Влахович принес победу. Видео гола и обзор матча
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.