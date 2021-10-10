Иван ГЕЦКО: «Четкого рисунка игры у сборной Украины не наблюдалось»

Специалист прокомментировал результат матча сборной Украины в Финляндии

  • 10.10.2021 03:43
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  • 1 комментарий
Иван ГЕЦКО: «Четкого рисунка игры у сборной Украины не наблюдалось»
© УАФ

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями о победе «сине-желтых» над командой Финляндии (2:1).

«Матч оставил двоякое впечатление. Наши ребята старались, были мотивированы, однако четкого рисунка игры не наблюдалось. Конечно, очень важно, что удалось забить быстрый гол, на необходимости которого, кстати, я акцентировал внимание. Он заставил финнов раскрываться и у гостей появилось пространство для контрвыпадов.

Но мы не можем, чтобы не наступить на те же грабли. Досадная коллективная ошибка в обороне стоила нам пропущенного гола. Хорошо, что вскоре уже финны оплошали у своих ворот, позволив Роману Яремчуку точно пробить с близкого расстояния. Однако беспокоит, что стоило сопернику наладить игру в 1-2 касания, как вблизи наших ворот возникала паника, к счастью, на этот раз обошлось.

Все же, самое главное, что сегодня были добыты чрезвычайно важные три очка. Учитывая победу боснийцев над Казахстаном, ничья наших ребят уже не устраивала».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    offshorezeli
    offshorezeli, 10.10.2021 04:04
    0
    за рисунком это к Шеве, кланяйтесь ему в ноги, умоляйте вернутся великого тренера к рулю сборной.
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