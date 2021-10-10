Журналист: «Ну что, фанаты Малиновского, успокоились?»

Футбольный журналист Андрей Шахов считает, что при толковом тренере и граммотной тактике нет незаменимых футболистов.
«Ну что, фанаты Малиновского и те, кто жутко недоволен пресс-конференцией Петракова, вы успокоились? Всех с победой! Считаю, заслуженной! У нас хорошая сборная и я верю, что она станет второй в группе!
С французами и финнами играли без Малиновского и Зинченко. Набрали четыре очка. Лишнее доказательство того, что в футболе незаменимых при толковом тренере и грамотно подобранной тактики нет. Ждем матчей с Боснией, которая сегодня без Пьянича была очень хороша!», – написал Шахов в Facebook.
Сборная Украины в субботу на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1.
Источник — Sport.ua
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