Журналист: «Ну что, фанаты Малиновского, успокоились?»

Андрей Шахов верит, что сборная Украины займет в группе второе место

  • 10.10.2021 02:56
  • 367 просмотров
  • 1 комментарий
Журналист: «Ну что, фанаты Малиновского, успокоились?»
© УАФ

Футбольный журналист Андрей Шахов считает, что при толковом тренере и граммотной тактике нет незаменимых футболистов.

«Ну что, фанаты Малиновского и те, кто жутко недоволен пресс-конференцией Петракова, вы успокоились? Всех с победой! Считаю, заслуженной! У нас хорошая сборная и я верю, что она станет второй в группе!

С французами и финнами играли без Малиновского и Зинченко. Набрали четыре очка. Лишнее доказательство того, что в футболе незаменимых при толковом тренере и грамотно подобранной тактики нет. Ждем матчей с Боснией, которая сегодня без Пьянича была очень хороша!», – написал Шахов в Facebook.

Сборная Украины в субботу на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    Octopus
    online
    Octopus, 10.10.2021 03:09
    0
    Чушь какую-то сказал. Так может это, еще пяток игроков распустим и наберем новых, вместо Яремчука и Тымчика например Кулача с Фаворовым, ведь незаменимых нет? Ну у финнов выиграли с трудом, они нас щемили покруче Франции. С кем дальше будем на равных играть, с Сан-Марино? Ярмола вытащил игру для физрука, без него был бы кукиш стопроцентный.
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