Польша
5 : 0
Сан-Марино
09.10.2021, FT

Польша – Сан-Марино – 5:0. Как забил Кендзера. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка отборочного турнира чемпионата мира

  • 10.10.2021 02:38
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Польша – Сан-Марино – 5:0. Как забил Кендзера. Видео голов и обзор матча
© pzpn.pl

В поединке отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Польши разгромила Сан-Марино со счетом 5:0. Один из голов в ворота сан-маринцев забил защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Польша).
84' ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Польша).
50' ГОЛ ! Мяч забил Томаш Кендзёра (Польша).
20' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Кристиан Бролли (Сан-Марино).
10' ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).

Источник — Sport.ua

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