В поединке отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Польши разгромила Сан-Марино со счетом 5:0. Один из голов в ворота сан-маринцев забил защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Польша).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Польша).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Кендзёра (Польша).
|20'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Кристиан Бролли (Сан-Марино).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.