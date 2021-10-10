Польша
5 : 0
Сан-Марино
09.10.2021, FT

Гол Томаша Кендзеры помог сборной Польши разгромить Сан-Марино

Защитник «Динамо» отметился результативным ударом в матче за свою национальную сборную

  • 10.10.2021 01:58
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Гол Томаша Кендзеры помог сборной Польши разгромить Сан-Марино
© pzpn.pl

В поединке группы I отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Польши разгромила Сан-Марино со счетом 5:0.

Весь матч на поле провел защитник сборной Польши и киевского «Динамо» Томаш Кендзера.

В начале второго тайма защитник отметился результативным ударом, после отскока отправив мяч точно в «девятку».

Сборная Польши сыграла 7 матчей в отборочном турнире и занимает третье место группы I, на одно очко отставая от команды Албании.

Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа I.

Польша – Сан-Марино – 5:0

Голы: Свидерски (10), Бролли (20, автогол), Кендзера (50), Букса (84), Пентек (91).

Польша: Фабиански (Маецки, 58), Кендзера, Гумны, Гелик, Клих (Пентек, 46), Плахета, Линетти, Франковски (Берешински, 66), Козловски, Левандовски (Модер, 66), Свидерски (Букса, 72).

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (Фаббри, 52), Бролли (Росси, 74), Симончини, Чензони (Грандони, 46), Баттистини, А.Голинуччи, Э.Голинуччи, Муларони, Витайоли (Бернарди, 75), Хирш (Томассини, 46).

Источник — Sport.ua

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