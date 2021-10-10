Робин ЛОД: «Сборная Украины терпеливо и хорошо защищалась»

Полузащитник сборной Финляндии Робин Лод прокомментировал поражение в матче против сборной Украины (1:2).

«Я думаю, сегодня мы могли бы несколько раз сыграть немного лучше и мобильнее и таким образом получить больше свободных зон перед линией защиты соперников. Сегодня Украина действительно терпеливо и хорошо защищалась, усложнив нам задачу», – сказал Лод.

После победы над сборной Финляндии команда Александра Петракова продолжает вести борьбу за путевку на чемпионат мира, занимая второе место группы D.