Робин ЛОД: «Сборная Украины терпеливо и хорошо защищалась»

Хавбек сборной Финляндии прокомментировал результат матча против Украины

  • 10.10.2021 01:03
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Робин ЛОД: «Сборная Украины терпеливо и хорошо защищалась»
© palloliitto.fi

Полузащитник сборной Финляндии Робин Лод прокомментировал поражение в матче против сборной Украины (1:2).

«Я думаю, сегодня мы могли бы несколько раз сыграть немного лучше и мобильнее и таким образом получить больше свободных зон перед линией защиты соперников. Сегодня Украина действительно терпеливо и хорошо защищалась, усложнив нам задачу», – сказал Лод.

После победы над сборной Финляндии команда Александра Петракова продолжает вести борьбу за путевку на чемпионат мира, занимая второе место группы D.

Источник — Футбольная ассоциация Финляндии

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