Швейцария – Сев.Ирландия – 2:0. Два гола в конце таймов. Видео голов, обзор

9 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Швейцария дома обыграла Северную Ирландию (2:0).
Голы были дважды забиты в конце таймов: Цубер, 45+3, Фасснахт 90+1.
Швейцария – Северная Ирландия – 2:0. Два гола в конце таймов. Видео голов и обзор
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Фасснахт (Швейцария).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Стивен Цубер (Швейцария).
|37'
|Джамаль Льюис (Северная Ирландия) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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