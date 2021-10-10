Португалия
3 : 0
Катар
09.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Португалия – Катар – 3:0. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Португалии

  • 10.10.2021 01:23
  • 178 просмотров
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Португалия – Катар – 3:0. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября в товарищеском матче Португалия разгромила Катар (3:0).

Голы забили: Роналду, 37, Фонте, 48, Андре Силва, 90.

Португалия – Катар – 3:0. Как Забивал Роналду. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Роналду, 37 мин.

ГОЛ! 2:0. Фонте, 48 мин.

ГОЛ! 3:0. Андре Силва, 90 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Португалия).
48' ГОЛ ! Мяч забил Жозе Фонте (Португалия).
37' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).

Источник — Sport.ua

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