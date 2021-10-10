9 октября в товарищеском матче Португалия разгромила Катар (3:0).
Голы забили: Роналду, 37, Фонте, 48, Андре Силва, 90.
Португалия – Катар – 3:0. Как Забивал Роналду. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Роналду, 37 мин.
ГОЛ! 2:0. Фонте, 48 мин.
ГОЛ! 3:0. Андре Силва, 90 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Португалия).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Жозе Фонте (Португалия).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
Источник — Sport.ua
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